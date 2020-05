Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Juscelandia em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Força Tática em ronda passando no local avistou o suspeito em frente sua casa , ás 1h30mn desta segunda-feira(25) , em abordagem encontrou de posse com 3 embalagens de Crack, uma de cocaina, ao entrarem na residência encontraram três petecas de maconha e dinheiro.

You May Also Like