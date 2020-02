Chega ao Brasil Progressense moradora de Wuhan na china,epicentro do surto mundial do coronavírus

Grata a Deus!!! – A progressense Reisie Liao é resgatada com Brasileiros na China ,chegou neste domingo(09) ao Brasil.(Foto:Arquivo Pessoal -Facebook)



Os dois aviões da FAB com os resgatados a bordo decolaram de Wuhan, na China, no início da noite de sexta-feira (7).

Avião com os 34 Brasileiros pousou na Base Aérea de Anápolis (GO)

A Progressense Reisie Liao chegou junto com os 34 brasileiros resgatados na China , aeronave pousou na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, na manhã deste domingo (9).

Prisão Domiciliar, disse Resie Liao em entrevista exclusiva ao Rádio Web Jornal Folha do Progresso, relatou a tensão e como as pessoas estavam enfrentando a doença na cidade de 11 milhões de habitantes, onde morava com seu esposo.

Eles vieram em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) enviados ao país asiático na última quarta-feira (5). As aeronaves pousaram às 6h05 e 6h12 vindas de Fortaleza, última escala técnica no trajeto da chamada Operação Regresso.

Leia Também:O Relato da Progressense confinada em Wuhan, epicentro do coronavírus: ‘É como uma prisão domiciliar’

Resie Liao e os Brasileiros foram resgatados na cidade chinesa de Wuhan com os demais, epicentro do surto mundial do coronavírus. As aeronaves também trouxeram quatro poloneses e um chinês que desembarcaram em Varsóvia, na Polônia, um dos locais de escala para abastecimento.

Resie Liao postou na sua pagina no Facebook foto na aeronave- Grata a Deus!!!

Segundo Agencia Brasil o Portal de noticias do Governo Federal , os repatriados vão permanecer em quarentena por 18 dias, no hotel de trânsito da Base Aérea de Anápolis, que foi especialmente preparado para essa operação. A tripulação –médicos, pilotos, enfermeiros, etc… – que participou do resgate também vai cumprir período de quarentena.

Leia mais:Aeronaves da FAB decolam com destino à China para buscar brasileiros

Todos ficarão em apartamentos individuais ou, no caso dos que são pais ou mães de crianças menores, poderão ficar no mesmo quarto. O grupo inclui crianças de 2 e 3 anos e outras de 7 a 12 anos. As visitas estão proibidas.

No trajeto para o Brasil, as aeronaves pararam para reabastecimento em Ürumqi (China), Varsóvia (Polônia), Las Palmas (Espanha), e em Fortaleza, já em território brasileiro.

Por:Redação JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES AGENCIA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...