Vítimas reencontram familiares após acidente com rocha gigante; Duas pessoa morreram

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Cerca de 70 a 100 pessoas estavam no local, que foi isolado e fechado. Vinte e três vítimas foram levadas ao pronto-socorro de São José da Barra (MG). Duas pessoas estão em estado grave, outra ficou com uma fratura no rosto e foram encaminhadas para hospitais especializados.

You May Also Like