Chuva faz córregos transbordarem e alaga ruas em Novo Progresso;Vídeos

(Foto:WhatsApp) – Avenidas e ruas de Novo Progresso ficaram alagadas durante uma forte chuva que atingiu a cidade na noite de quarta-feira (10) e o dia desta quinta-feira (20).

Segundo dados Meteorologia (Adama Clima) por volta das 09h desta quinta-feira (20) foram registrados 120 mm de chuva, que foi diminuindo ao longo do tempo, mas que só parou totalmente por volta das 16h30mn.

Veja previsão para dias de carnaval em Novo Progresso ;

Alagamentos;

A Rua IV de Abril que liga centro da cidade até rodoviária municipal, no Bairro Jardim Planalto com Otávio Onetta ficou totalmente alagada. O mesmo aconteceu com a Marginal Bueiros , as margens do Atacado Asa Branca e a Rua IV de Abril.



Segundo o Secretaria de obras Publicas que esta atendendo as emergências , em todos os bairros os córregos transportaram, até agora nenhuma vitima.

Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido e também não houve casos de desalojados ou desabrigados.

Segundo o Prefeito Macarrão a Prefeitura de Novo Progresso esta em alerta, ainda não foi decretado emergência.

Assista aos Vídeos;

