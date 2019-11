Ciclista morre após ser atropelado por veículo na BR-163 em Santarém

Bicicleta usada por Jackson Dias dos Santos — Foto: Bena Santana/94 FM

Acidente aconteceu na quarta-feira (20) por volta das 22h30. Motorista não estava acima da velocidade permitida e não havia ingerido bebida alcoólica.

Um ciclista de 18 anos morreu em Santarém, oeste do Pará, após ser atropelado por um veículo na BR-163, no bairro Matinha. O acidente aconteceu por volta das 22h30.

De acordo com a polícia, o ciclista identificado como Jackson Dias dos Santos trafegava pela rodovia sentido Centro/bairro, quando possivelmente perdeu a noção do tamanho da via e acabou invadindo a pista, sendo atingido pelo veículo.

Ainda segundo a polícia, foi observada documentação do motorista e do carro. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, além de ter sido averiguado se ele estava trafegando acima do limite de velocidade permitida, já que o trecho conta com fiscalização eletrônica. Nenhuma irregularidade foi encontrada.

Populares reclamam da falta de iluminação no local, o que impossibilitou que o motorista visse o ciclista na via. Além disso, a bicicleta não tinha acessórios luminosos e o ciclista não usava roupas claras para facilitar na visibilidade.

O carro e a bicicleta foram apreendidos e levados para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves esteve no local para fazer a remoção do corpo.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...