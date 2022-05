Citado em aúdios que comemoram morte de PM, “Tio Naldo” é morto a tiros

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Reinaldo da Silva, 43, conhecido como ‘Tio Naldo’, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (4), na Rua Praia de Copacabana, Comunidade Parque Solimões, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. (As informações são do Natasha Pinto).

You May Also Like