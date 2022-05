Portão do Inferno: Caminhão cai de precipício de 75 m e motorista sobrevive

(Foto: Arquivo pessoal ) – Um caminhão carregado com galões de água caiu no Portão do Inferno, precipício de 75 metros de altura na MT-251, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso.

O motorista do veículo, Daniel Francisco Sales, 65, foi resgatado com vida na tarde de hoje, e teve uma fratura na perna.

Imagens de câmeras de segurança do ponto turístico registraram o momento do acidente, registrado no fim da manhã. O comandante do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar, tenente-coronel Adão César Rodrigues, explicou que o caminhão caiu em uma parte mais elevada do precipício. (As informações são do Bruna Barbosa).

O fato do motorista ter sobrevivido à queda surpreendeu o tenente-coronel e as equipes de resgate que atenderam a ocorrência. Daniel precisou ser levado em um helicóptero do Ciopaer para uma unidade de saúde.

“Surpreende pela altura e pelo estado do caminhão, além de como foi a queda. O resgate pelo Corpo de Bombeiros exigiu muita dificuldade, porque o local era de difícil acesso”, explica o tenente-coronel.

As imagens mostram o caminhão batendo contra um dos paredões da Chapada dos Guimarães antes de romper a barreira de proteção da rodovia e cair no Portão do Inferno.

Rodovia precisou ser interditada; caminhão estava carregado com galões de água

A pista chegou a ser interditada para que as equipes pudessem atender a ocorrência e retirar os galões de água que se espalharam pelo local. O trânsito foi liberado após os trabalhos de manutenção e resgate do motorista.

De acordo com o tenente-coronel da PM, tudo indica que Daniel perdeu o controle do caminhão após ficar sem freio. No entanto, apenas uma avaliação técnica pode constatar o que houve.

“Pelas imagens, tudo aparenta que ele realmente perdeu o freio do caminhão. Talvez descendo com velocidade incompatível ao veículo, ao peso que estava carregando naquele momento ou ao local que exigia uma velocidade mais moderada por ser uma curva acentuada”.

Jornal Folha do Progresso em 05/05/2022/09:58:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...