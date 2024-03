CNH Social 2024: Programa Social CNH Pai D’égua abre inscrições em maio para Novo Progresso;veja data do seu município

CNH Social 2024: Cronograma Programa Social CNH Pai D’égua – (Foto>Divulgação)

O Programa da CNH Social no estado do Pará, conhecido como Programa Social CNH Pai D’égua, terá lançamentos escalonados no estado, sendo inicialmente na capital Belém e região de trânsito, cujo término das inscrições ocorreram no dia 07 de fevereiro de 2024. Agora são as regiões do interior que serão contempladas com a abertura das inscrições.

Você que está passando pelo processo de habilitação, renovação ou reciclagem para condutor infrator e quer passar na prova do DETRAN de primeira, não deixe que conferir esta grande promoção!

Regiões com inscrições a partir de 18 de março de 2024

Entre os dias 18 e 27 de março, as inscrições serão realizadas nas regiões: Região metropolitana de Belém, Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí (Ananindeua, Afuá, Anajás, Augusto Corrêa, Abaetetuba, Acará, Aurora do Pará, Benevides, Breves, Breu Branco, Bonito, Bragança, Bagre, Baião, Barcarena, Bujaru, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Cachoeira do Piriá, Capanema, Capitão Poço, Cametá, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Inhangapi, Irituia, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Limoeiro do Ajuru, Marituba, Melgaço, Muaná, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Mocajuba, Moju, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Ourém, Oeiras do Pará, Peixe-Boi, Primavera, Ponta de Pedras, Portel, Paragominas, Pacajá, Quatipuru, Salvaterra, Santa Bárbara, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, Salinópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas, Santa Luzia do Pará, Terra Alta, Tomé Açu, Tracuateua, Tucuruí, Tailândia, Ulianópolis, Vigia, Viseu e Regiões das Ilhas).

Regiões com inscrições a partir de 06 de maio de 2024

Entre os dias 06 e 15 de maio, as inscrições serão realizadas nas regiões: Região de Trânsito de Santarém, Altamira e Itaituba (Altamira, Anapu, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, Santarém, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu).

Regiões com inscrições a partir de 24 de junho de 2024

Entre os dias 24 e 03 de julho, as inscrições serão realizadas nas regiões: Região de Trânsito de Marabá, Parauapebas e Redenção (Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Palestina do Pará, Pau D’Arco, Piçarra, Rondon do Pará, Redenção, Rio Maria, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingú, Sapucaia, Tucumã e Xinguara).

Calendário de Inscrição para a CNH Social 2024

Mais de 60 mil vagas disponibilizadas em 2024

Segundo divulgação feita pelo Governador do estado Helder Barbalho, serão mais de 60 mil vagas disponibilizadas para pessoas de baixa renda em 2024. São pessoas em dificuldade social e que queiram usar a carteira pra ser mototaxista, motorista de aplicativo ou de outros veículos e, assim, garantir o sustento da família, disse o governador.

FAQ – CNH Social Pará 2024

Quais são as regiões do Pará contempladas pelo Programa CNH Pai D’égua?

As regiões incluem a capital Belém, Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas, Tucuruí e outras localidades do interior, com inscrições escalonadas ao longo do ano.

Quando serão as inscrições para cada região do Pará?

As inscrições ocorrerão em diferentes períodos, começando em março na região metropolitana de Belém, seguindo para outras áreas como Santarém, Altamira, Itaituba, Marabá, Parauapebas e Redenção.

Quem pode se inscrever na CNH Social Pará 2024?

Podem se inscrever pessoas de baixa renda, maiores de 18 anos, residentes no estado do Pará e inscritas no Cadastro Único do governo federal.

Quantas vagas estão disponíveis em 2024 no Pará?

Estão sendo disponibilizadas mais de 60 mil vagas para pessoas em dificuldade social que desejam obter a CNH gratuitamente.

O que o programa CNH Pai D’égua visa proporcionar aos participantes?

O programa visa fornecer oportunidades de trabalho, especialmente para mototaxistas, motoristas de aplicativo e outros profissionais que necessitam da CNH para garantir o sustento de suas famílias.

Conclusão

A CNH Social no Pará, através do Programa CNH Pai D’égua, representa uma oportunidade única para pessoas de baixa renda obterem sua Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. Com mais de 60 mil vagas disponíveis em 2024, o programa visa não apenas fornecer acesso à habilitação, mas também promover a inclusão social e oportunidades de trabalho para os beneficiários. Não perca a chance de participar e garantir seu futuro no trânsito e no mercado de trabalho.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...