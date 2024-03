Superlotação: estudantes denunciam irregularidades no transporte escolar em Novo Progresso;Vídeo

(Fotos>Via WhatsApp)- Uma denúncia enviada para o Jornal Folha do Progresso nesta quinta-feira,14 de março de 2024, colocou mais uma vez em evidência os problemas enfrentados pelos estudantes da rede pública, que utilizam o transporte escolar na cidade de Novo Progresso.

De acordo com os alunos das escolas municipais e Estadual, não é incomum o ônibus quebrar e os estudantes ficarem “a beira do caminho” correndo riscos de acidentes ou até mesmo a mercê da violência, sem contar a superlotação. Conforme a denuncia ônibus deveria levar entre 25 a 30 alunos, a superlotação porque a mesma turma que vai sentada também esta de pé. “Eu não contei mais são mais de 60 alunos que ficam espremidos em pé durante o transporte que passa por quase todas as escolas”, relatou.



“As pessoas de zona rural não têm transporte definido, a maioria dos ônibus são sucateados, quebram no caminho e geralmente são problemas de falta de responsabilidade, motor super aquecido, problema no pneu. Muitas das vezes, os ônibus vêm com porta aberta, porta quebrada e quando a gente tem que ser socorrido, quando o ônibus quebra demora meia hora pra chegar outro, ou o motorista tem que ir para o outro lado da rua, parar um outro escolar que está fora do roteiro pra nos socorrer”, declarou a estudante para reportagem do JFP.

A reportagem enviou mensagem via WhatsApp para Ires Melman Secretaria de Educação informando da denuncia e abrindo espaço para manifestar, mas até o fechamento da matéria não havia sinalizado que recebeu.(assista abaixo)

Superlotação: estudantes denunciam irregularidades no transporte escolar em Novo Progresso-PA; Leia mais >https://t.co/UkYgoBTXan pic.twitter.com/wMXdnCO08w — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 14, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...