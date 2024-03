Jogador de futebol pede namorado em casamento no estádio após se assumir homossexual

Jogador Josh Cavallo, do Adelaide United, pediu o seu namorado em casamento no estádio do seu clube. (Foto: Instagram/@joshua.cavallo)

O lateral australiano, Josh Cavallo, do Adelaide United, se assumiu homossexual em 2021 e recebeu apoio do clube.

O lateral australiano Josh Cavallo, do Adelaide United, emocionou os torcedores ao pedir seu namorado, Leighton Morrel, em casamento no estádio do seu clube. A cena, que aconteceu na última quarta-feira (13), foi compartilhada pelo próprio jogador em suas redes sociais.

Nas fotos publicadas em seu Instagram, Cavallo mostrou o pedido feito no Coopers Stadium, que fica na cidade de Adelaide, na Austrália, e agradeceu o apoio recebido. “Começar o ano com o meu noivo. Obrigado, Adelaide United, por me ajudarem a preparar esta surpresa. Vocês me deram um espaço seguro no futebol, que nem nos meus sonhos imaginei ser possível”, comemorou o jogador.

Cavallo se assumiu homossexual em outubro de 2021, tornando-se um dos poucos jogadores profissionais de futebol a assumir sua orientação sexual. “Tenho orgulho em anunciar publicamente que sou gay. Tenho lutado contra a minha sexualidade há mais de seis anos, e estou contente por poder colocar um fim nisso. Tudo o que quero fazer é jogar futebol e ser tratado com igualdade”, disse o lateral em vídeo publicado nas redes sociais.

Com apenas 24 anos, Cavallo já acumula convocações para a seleção sub-19 da Austrália, atuando como lateral-esquerdo. Ao longo da carreira, ele defendeu três clubes: o Adelaide United, o Melbourne City e o Western United, todos da Austrália.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/12:44:54

