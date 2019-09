CNPM quer punir promotor do Pará acusado de participar de esquema criminoso

(Foto:Reprodução)-Arnaldo Azevedo já passou por várias promotorias do interior e também já fez parte do GAECO. Ele é marido da juíza auxiliar da presidência do TJE do Pará, Luana Santalices.

O Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria Nacional do MP recomendaram a corregedoria do parquet do Pará que sejam enviadas ao Procurador Geral de Justiça, Gilberto Martins Valente, cópia de um Procedimento Administrativo Disciplinar, PAD, instaurado contra o promotor de justiça Arnaldo Célio da Costa Azevedo, acusado de participação em um esquema que fraudou lacres das placas de veículos pelo Semutran de Ananindeua, com intuito de beneficiar a empresa BRL, supostamente de propriedade do referido Membro do Ministério Público.

No relatório do CNPM, disponível para qualquer cidadão no sítio do Conselho Nacional, a equipe que realizou correição no MP paraense, recomendou “a remessa de traslado integral do PAD n.° 17/2017 ao Procurador-Geral de Justiça para fins de adoção das providências na esfera penal que entender pertinentes”. Arnaldo Azevedo já passou por várias promotorias do interior e também já fez parte do GAECO. Ele é marido da juíza auxiliar da presidência do TJE do Pará, Luana Santalices.

Em Portaria datada do último dia 4 de setembro, a procuradora geral de justiça em exercício, Rosa Maria Rodrigues Carvalho aplicou ao promotor Arnaldo Azevedo, a pena de suspensão, pele prazo de 30 dias, a contar do dia 9 de setembro, com a perda de remuneração durante o cumprimento da penalidade.

