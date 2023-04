Colheitadeira é apreendida em área embargada e dono de fazenda é multado em R$ 3,3 mi

Colheitadeira de Soja é apreendida em Luciana durante Operação Amazônia – (Foto Sema MT)

Colheitadeira é apreendida em área embargada de MT e dono de fazenda é multado em R$ 3,3 mi

Uma colheitadeira de soja foi apreendida no município de Luciara, em Mato Grosso, em uso em uma área embargada. A apreensão foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e pela Polícia Militar. O proprietário da fazenda foi multado ainda em R$ 3,3 milhões.

A ação, conforme a Sema-MT, faz parte da Operação Amazônia de combate aos crimes ambientais em Mato Grosso.

A Regional da Sema de Confresa realizou a fiscalização ambiental após identificar a movimentação na área por alertas de imagens de satélite de alta resolução. O diretor da Regional de Confresa, Edivaldo Soares Silva, explica que com as equipes em campo no momento do desmatamento é possível frear o dano ambiental.

“A secretaria sempre realiza operações integradas com as forças de segurança para impedir o avanço do desmatamento ainda no início. Com tecnologia também monitoramos áreas já embargadas anteriormente e voltamos a fiscalizar, para evitar a reincidência”, destaca.

Multa por impedir ou dificultar a regeneração da vegetação –A Sema-MT explica que a multa de R$ 3,3 milhões aplicada ao proprietário da fazenda foi por impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação nativa em uma área indicada pelo órgão ambiental, e descumprir o embargo, no bioma Cerrado. Uma área embargada deve ser mantida sem nenhuma atividade produtiva para a recomposição da sua vegetação.

A soja que estava sendo colhida no local foi destruída, salienta a pasta de Meio Ambiente.

