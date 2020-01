Assaltantes quebram teto de agência bancária em Viseu

(Foto:Reprodução) – Alarme da agência, no entanto, não disparou

Uma agência bancária do Bradesco em Viseu, no nordeste paraense, foi alvo da ação de criminosos na madrugada do último domingo (6). Os assaltantes quebraram uma parte do teto e tentaram invadir o prédio da instituição financeira, mas a investida foi frustrada. De acordo com informações da Polícia Civil, o alarme do banco não foi disparado durante a ação criminosa, por isso não houve acionamento imediato das autoridades policiais locais nem da gerência do banco.

Entretanto, a agência informou que, após vistoria, não foi notada ausência de objetos pertencentes à instituição financeira. Também não havia indícios de tentativa de arrombamento no interior da agência. Após o incidente, o banco voltou a funcionar normalmente.

Os responsáveis pela tentativa de assalto ainda não foram identificados pela Polícia Civil.

