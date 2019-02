Com 125 cm de bumbum, jornalista faz sucesso nas redes sociais e será musa no carnaval

(Foto: Reprodução Instagram) – A jornalista, blogueira e modelo plus size Débora Porto tem ganhado cada vez mais destaque na mídia e nas redes sociais, e não sem motivo: a loira foi destaque na edição do Miss Bumbum 2018, representando o Estado do Paraná e ostentando 125 cm de bumbum, além de ter tido recorde de vendas na revista Sexy, em maio deste ano. No Instagram, Débora já tem mais de 230 mil seguidores.

Com 1,72 de altura, e pesando 97 kg, a jornalista fez tanto sucesso, neste ano, que foi convidada para desfilar pela Estação Primeira de Mangueira, escola de samba do Rio de Janeiro. “Eu sambo, mas estou nervosa. Será minha primeira vez na Avenida. Espero não cair”, disse Débora, em entrevista ao portal Extra.

Débora contou, durante a entrevista, que era chamada de Miss Piggy na escola [a porquinha gordinha dos Muppets], e disse que fez do bullying combustível para ajudar outras mulheres.

“Me pedem muitas palestras sobre empoderamento e por isso decidi criar um canal na internet para falar disso. Antes apenas 4% [de seus seguidores] eram mulheres. Agora já são 20%”, diz Débora.

“Desde os 12 anos tenho peitão, coxão e bundão. Nunca me incomodou. O que eu achava absurdo eram as meninas magrinhas questionarem o porquê de eu conseguir coisas que elas não conseguiam mesmo sendo gordinha”, completou.

Débora atua como garota propaganda de grifes de moda praia e roupa íntima feminina, sempre compartilhando cliques e vídeos ousados em suas páginas nas redes sociais.

(Com informações do portal Cena Pop)

