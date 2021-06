PM prende dois homens que transportavam quatro galos de rinha em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em face disso, os dois foram conduzidos à delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis, juntamente com os animais e as ferramentas.

De acordo com informações da polícia, além dos animais, a dupla transportava no veículo algumas ferramentas que deixavam os galos mais letais, inclusive algumas usadas com vestígios de sangue.

You May Also Like