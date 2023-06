Com dois de Luiz Adriano, Inter bate Independiente Medellín e avança na Libertadores

Nesta quarta-feira, o Internacional recebeu o Independiente Medellín-COL pela sexta rodada do Grupo B da Libertadores e venceu por 3 a 1. Maurício e Luiz Adriano, duas vezes, marcaram para o Colorado ainda no primeiro tempo, enquanto Pons diminuiu para a equipe colombiana no começo da etapa final.

Com o resultado, o Inter garante a classificação às oitavas de final da Libertadores e encerra a fase de grupos na liderança, com 12 pontos. O Nacional-URU fechou em segundo do grupo, com 11 pontos, e também avançou após vencer o Metropolitanos-VEN por 1 a 0 na última rodada, também na noite desta quarta.

Por outro lado, o Independiente Medellín se despediu da competição e ficou na terceira posição, com dez pontos. A equipe colombiana agora disputa o playoff contra um segundo colocado da Sul-Americana para tentar entrar no mata-mata da competição.

O jogo – O Inter começou com tudo e abriu o placar logo cedo com um golaço de Maurício aos dois minutos. Luiz Adriano tabelou com o meio-campista, que arrancou pela esquerda e acertou a gaveta do goleiro Mosquera para fazer 1 a 0. À frente no marcador, o Colorado seguiu propondo o jogo e criando boas chances, enquanto o Independiente apostava no contra-ataque.

Com isso, aos 21, o Inter chegou ao segundo gol com Luiz Adriano desviando de peito após cruzamento de Maurício. Pouco depois, o camisa 9 voltou a balançar as redes, aos 26, após contra-ataque puxado pelo próprio Luiz Adriano.

Na volta para o segundo tempo, o Independiente Medellín enfim diminuiu com Pons de cabeça após cruzamento vindo da direita. No entanto, o Inter seguiu superior e poderia transformar a vitória parcial em goleada no segundo tempo, mas parou em duas oportunidades na trave adversária. Desta forma, o 3 a 1 se manteve no placar e o Colorado garantiu a classificação sem grandes sustos em sua última partida da fase de grupos.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/09:07:38

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

