Com gol contra nos acréscimos, Cuiabá é derrotado pelo Fluminense

O Cuiabá perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, há pouco, na Arena Pantanal. O duelo foi válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe auriverde segue com três pontos na tabela do nacional, ocupando a oitava colocação.

O Cuiabá volta a jogar na quinta-feira, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela partida da ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o duelo é no domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela terceira rodada.

O primeiro tempo foi bem disputado, mas sem grandes chances para as equipes. O Dourado tentou chegar no ataque na velocidade de Everton e André Luís, além da habilidade de Rodriguinho, mas as investidas não tiveram êxito. O Fluminense teve mais posse de bola, mas sem assustar a meta de Walter.

Na etapa final, o duelo seguiu truncado com algumas decisões equivocadas da arbitragem em faltas claras para o Cuiabá, como em contra-ataque puxado por Everton. Empurrado pela torcida, o Dourado seguiu em busca do ataque e encontrou dificuldades com a marcação adversária.

Nos acréscimos, o adversário conseguiu marcar o gol que selou a derrota cuiabanista. O artilheiro Cano foi lançado pela direita e cruzou para a área. O zagueiro Paulão, do Cuiabá, se atrapalhou e mandando contra a própria meta, fazendo gol contra. Cuiabá 0 X 1 Fluminense.

