Com mandado de prisão expedido no Ceará, homem é preso em Juruti

Homem foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Juruti na tarde de terça-feira (5) — Foto: Polícia Civil/Divulgação

‘Magão’ foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Ação policial envolveu policiais do Pará e do Ceará.

Durante ação conjunta da Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, e do Ceará, um homem foi pego na tarde de terça-feira (5) em cumprimento a um mandado de prisão expedido no estado do Ceará pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia, José Zito da Silva de Oliveira, conhecido como “Magão”, foi condenado e estava foragido. A ação foi realizada após levantamento estratégico que identificou o local exato onde o homem estava.

Após a prisão, José Zito foi encaminhado à carceragem da Susipe, em Juruti, onde permanece detido e à disposição da Justiça.

