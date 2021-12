Cabo da Polícia Militar é presa em Manaus por suspeita de extorquir casal

Agentes do 1º Distrito Integrado de Polícia prenderam servidora (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

MANAUS – Uma cabo da Polícia Militar, de 32 anos anos, cujo nome não foi divulgado pela Polícia Civil do Amazonas, foi presa na manhã desta quarta-feira (22), por suspeita de praticar crime de extorsão. A prisão foi realizada no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e contou com apoio de agentes da Seaop (Secretaria Executiva Adjunta de Operações).

De acordo com o delegado Marcos Arruda, do 1º DIP (Distrito Integrado de Polícia), no dia 30 de outubro deste ano, um casal, de identidade não revelada, foi abordado em seu carro por três pessoas que se passavam por policiais civis, sendo dois homens e uma mulher, que exigiam a quantia de R$ 20 mil para que liberassem o veículo e não os levassem à delegacia.

Arruda afirmou que, na ocasião, o trio deteve a esposa da vítima em um veículo, e temendo por sua família, o homem entrou em contato com uma filha, que realizou duas transferências no valor de R$ 17 mil para que seus pais fossem liberados. Nesta quarta-feira, os agentes prenderam uma das envolvidas no caso e agora trabalham para encontrar os outros dois.

O pedido de prisão preventiva foi expedido no dia 16 deste mês pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que a policial envolvida está presa de forma preventiva, e que a DJD (Diretoria e Justiça e Disciplina) já instaurou procedimento para apurar sua conduta.

A mulher será encaminhada para um batalhão da Polícia Militar, onde aguardará a audiência de custódia.

