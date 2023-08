Apagão teria começado em subestação próxima a Belo Monte

Usina de Belo Monte é a segunda maior do Brasil, com capacidade para 11.233 megawatts — Foto: Agência O Globo

Integrantes do Operador Nacional do Sistema Elétrica (ONS) afirmam que, pelas informações preliminares, o apagão desta terça-feira em praticamente todo o Brasil teria começado na Subestação Xingu, que fica na cidade de Anapu (PA), a menos de 20 quilômetros da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA). É isso que está sendo investigado.

Essa subestação recebe energia da usina de Belo Monte, faz o tratamento técnico da energia e distribui a eletricidade para o restante do Brasil. De lá, por exemplo, sai uma extensa linha de transmissão que leva energia para o Rio.

Não necessariamente se trata de uma falta de energia, mas uma falha operacional que faz a subestação parar de funcionar.

Com isso, foram desligados duas grandes linhas de transmissão de Belo Monte, ocasionando uma falha em cascata. Como o sistema elétrico é inteiramente interligado, uma falha grande no Norte causa um efeito generalizado.

Na sequência, houve uma falha na interligação da rede de transmissão entre Nordeste e Sudeste, em um circuito instalado em Imperatriz, no Maranhão. Também houve problemas na usina de Tucuruí (PA), que fica ali próximo.

Com a interrupção de Imperatriz, o Nordeste e o Norte deixaram de mandar energia para o restante do Brasil. Como essas regiões estavam “exportando” energia naquele momento — para o Sudeste —, o restante do país foi atingido.

No Sudeste/Centro-Oeste, que não gerava energia suficiente para atender toda a demanda, houve acionamento do Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac), que derruba automaticamente o fornecimento de energia em localidades para evitar sobrecarga.

O último grande apagão do Brasil, em 2018, foi causado por uma falha na linha de transmissão que sai de Belo Monte, administrada pela Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE). A empresa, que não tem relação com a administração da usina, ainda não se manifestou.

O ONS informou mais cedo que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga. Isso significa um corte de 25% da carga no momento.

A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. Isso quer dizer que essa linha saiu de operação.

Fonte: O Globo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/05:25:27

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

