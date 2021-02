Flamengo vence, mantém sonho do Bi e complica o Corinthians

Um gol confirmado pelo VAR depois de quase cinco minutos de espera definiu a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo chegou aos 68 pontos, ainda um a menos que o Internacional, líder na tabela de classificação.

O Timão caiu para a nona colocação, com 49 pontos, mais distante da vaga à Copa Libertadores da América.

O Corinthians adotou a estratégia de se postar atrás e esperar o Flamengo. Mas, os rubro-negros encontravam espaços. Não demorou até sair o gol. Willian Arão aproveitou bola levantada na área em cobrança de falta e mandou para as redes.

Os visitantes conseguiram chegar só uma vez no gol de Hugo, e foram fatais. Xavier venceu disputa no meio, Araos serviu Natel e, cara a cara, o atacante mandou para o fundo do gol pouco antes de Bruno Henrique mandar uma bola, de cabeça, no travessão.

Na etapa final, o clima de tensão aumentou, principalmente por causa dos critérios do árbitro Rafael Traci, que deu três cartões para corintianos por reclamação.

Em meio a pressão, Bruno Henrique exigiu defesa de Cássio, que espalmou, mas não tirou da área. Éverton pegou a sobra e tocou para Gabriel marcar.

Foram quatro minutos de espera até o VAR confirmar o gol por questão milimétrica e duvidosa.

O gol foi fatal. O Corinthians ainda tentou buscar o prejuízo, mas a diferença técnica pesou.

O Corinthians vai visitar o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, às 19 horas, em jogo atrasado pela 33ª rodada. O Flamengo vai fazer uma ‘final’ contra o Internacional, de novo no Maracanã, às 16 horas, no domingo que vem.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

14/02/2021 16:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail:adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...