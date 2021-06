Com um a menos, Inter vence o Bahia fora de casa no primeiro jogo sem Ramírez

Neste domingo, o Internacional derrotou o Bahia por 1 a 0, no Estádio de Pituaçu, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com um a menos desde os seis minutos do segundo tempo, com a expulsão de Lucas Ribeiro, o Colorado saiu com os três pontos graças ao gol marcado por Edenilson, de pênalti.

Foi a primeira partida do Internacional sem Miguel Ángel Ramírez, que foi demitido na última sexta-feira, após a eliminação da equipe na Copa do Brasil. Interinamente, Osmar Loss comandou os gaúchos neste sábado.

Com a vitória, o Internacional foi aos quatro pontos, na 13ª colocação. Na próxima rodada, o time enfrenta o Atlético-MG, na quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio. Enquanto isso, o Bahia estacionou nos quatro pontos, na sétima posição. O próximo compromisso da equipe é contra o Ceará, na quinta-feira, às 19h, no Castelão.

O jogo – O primeiro tempo foi de poucas emoções na Fonte Nova. O Bahia chegou com Thaciano, que finalizou de primeira para fora dentro da área. Aos 30 minutos, Taison lançou Edenilson, que foi derrubado pelo goleiro Matheus Bahia. O meio-campista que sofreu o pênalti bateu no ângulo esquerdo e abriu o placar.

Antes do intervalo, o Bahia ainda teve uma grande oportunidade para deixar tudo igual. Gilberto saiu na cara de Daniel, porém o goleiro do Colorado fez uma grande defesa e impediu o gol. Logo aos seis minutos do segundo tempo, Lucas Ribeiro deu uma cotovelada em Rossi e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Inter com um a menos.

Mesmo com a inferioridade numérica, os visitantes levaram perigo na etapa final. Primeiro, Edenilson finalizou de dentro da área para fora e, em seguida, Yuri Alberto saiu de frente para Matheus Teixeira e chutou para defesa do goleiro. O Bahia até buscou pressionar na reta final, mas esteve desorganizado e pouco conseguiu produzir.

Fonte:Gazeta Esportiva

