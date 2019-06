Com VAR polêmico, Internacional vence Bahia e entra no G4 do Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria/arquivo) – O Internacional derrotou nesta quarta-feira o Bahia por 3 a 1 no Estádio Beira-Rio pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Colorado confirmou ser praticamente imbatível em seus domínios e mantém 100% de aproveitamento. Rodrigo Lindoso, Rafael Sobis e D´Alessandro fizeram para os vermelhos, enquanto Fernandão descontou para os baianos. O meia argentino mostrou muita exuberância técnica e acabou sendo decisivo para o triunfo dos colorados. Com o resultado, o Internacional saltou para o 4º lugar com 16 pontos. E o Bahia caiu para a 7º posição com 14 pontos.

Depois do término da Copa América, o Internacional visita o Palmeiras no dia 10 de julho, quarta, no Allianz Parque pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro o Colorado enfrenta no dia 14, domingo, o Athletico-PR na Arena da Baixada. No mesmo dia o Bahia recebe o Santos na Fonte Nova.

Os donos da casa encontram dificuldades de penetrar no sistema defensivo dos baianos. Aos 15, Nino Paraíba faz bom cruzamento para Arthur Caike, que cabeceou para Fernandão, mas o centroavante não conseguiu alcançar.

Mais uma polêmica envolvendo o VAR no Brasileiro. Aos 21, Rodrigo Lindoso recebeu um cruzamento e mandou para o fundo das redes. A arbitragem havia marcado impedimento. Depois de consultar o recurso eletrônico, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior confirmou o gol. Muita reclamação por parte dos jogadores do Bahia e do técnico Roger Machado que levou cartão amarelo.

Sem desanimar, os visitantes se soltam para o ataque e acabam dando trabalho à defesa vermelha. No contra-ataque quase o colorado ampliou. Aos 32, Douglas Friedrich saiu do gol para cortar o lançamento em direção à Nico López. Na sequência, Nino escorregou e Sobis mandou direto para o gol. O arqueiro não conseguiu fazer a defesa, mas a bola vai para fora.

Apesar da vantagem, os mandantes não consegue ter mais posse de bola. Já o Tricolor Baiano tocou a bola de um lado para o outro, mas tem dificuldade de entrar na área vermelha. Aos 46, o goleiro do Bahia fez duas grandes defesas em chutes de Nico López e Rafael Sobis. Aos 47, D´Alessandro bateu colocado de cobertura e Douglas faz outro milagre. A resposta baiana veio, aos 48, Moisés cruzou na cabeça de Arthur Caike e Lomba faz defesa segura.

Na etapa inicial foi de muito equilíbrio entre dos dois times. Mas o gol marcado por Lindoso ainda rende discussões e dúvidas por parte dos baianos que não aceitaram a validação do tento.

Os baianos voltam com muita disposição no início do segundo tempo para conseguir a igualdade. Por sua vez, os vermelhos ficam numa posição reativa e apostou em jogadas de velocidade com Sobis e Nico López. Aos 08, D´ale descolou grande passe para Rafael Sobis, que tocou levemente para o gol e mandou para fora.

Passado depois dos 10 minutos, os comandados de Odair Hellmann crescem na partida. Aos 14, Sobis vai lá no alto e cabeceou forte para o gol. Douglas faz uma defesa incrível. Aos 16, Rafael Sobis ficou com uma sobra de bola da entrada da área e bateu fraquinho para o gol. O arqueiro se atrapalhou todo e colocou a bola para o fundo da rede.

Em uma grande atuação o meia D´Alessandro completou hoje 450 jogos com a camiseta vermelha. Buscando descontar o prejuízo, o Bahia se lançou todo para o ataque. Enquanto isso, o Inter esperou na defesa e tentou as jogadas de contra-ataque.

Que bobeira do Inter, aos 32, Lomba ficou indeciso com a bola levantada na área, Arthur Caike faz boa proteção e impediu que o goleiro chegasse na bola. Ele rolou para Fernandão e completou para o fundo da rede. Mas o Colorado não permitiu a reação do Tricolor baiano. Aos 35, D´Alessandro recebeu dentro da área e bateu colocado sem chance para Douglas.

Na reta final da partida, os jogadores do Internacional tratam de administrar o resultado e conseguiram importante triunfo. Após ser substituído por Wellington Silva, D´Alessandro foi aplaudido por todo o estádio. Nos acréscimos, Lucas Fonseca vacilou na frente de Wellington Silva, que ficou com a bola e mandou para o gol. Douglas faz boa defesa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...