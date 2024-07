Governo do Estado entrega Licença de Operação para empresa de laticínios de Novo Progresso;VÍDEO

A Licença de Operação (LO) para a Laticínio “Vô Ruaro” iniciar suas operações no Município de Novo Progresso, foi entregue no último Sábado, 27 de julho de 2024, durante o 8º Encontro dos Setores Produtivos de Novo Progresso, pelo Secretário Regional de Governo do Sudoeste do Pará aos proprietários Amélio Ruaro e Jaqueline Wachekowski.

Hilton Aguiar -Tive a satisfação de entregar a Licença de Operação ao Laticínio Vô Ruaro. Para os empreendedores Amero Ruaro e Jaqueline Wakekowski, foi um dia marcante, representando a realização de um sonho há muito tempo almejado. Esta licença não só valida a operação do laticínio, mas também demonstra o compromisso dos empreendedores com a legalidade e a alta qualidade dos produtos, como leite e queijo. Agradeço ao governador Helder Barbalho pelo apoio contínuo aos produtores e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) pela emissão da licença. Seguiremos empenhados em apoiar o setor produtivo na região. Parabéns a todos os envolvidos por essa importante conquista! Vamos avançar! ✅📄

Assista ao vídeo abaixo

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2024/07:56:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...