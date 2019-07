Ministra Damares Alves publica foto emocionada após visitar o Marajó

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, publicou uma foto emocionada na rede social neste domingo (14). O registro foi feito durante a visita dela à ilha do Marajó, no Pará, em uma ação do projeto “Abrace o Marajó”, que combate à exploração sexual e violência contra crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosos.

You May Also Like