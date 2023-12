Comerciante é sequestrado e corpo é encontrado na fronteira com a Bolívia

Comerciante Antônio Melchior Rodrigues, 60, foi sequestrado e encontrado morto, na noite de segunda-feira (18), na região de Porto Esperidião (326 km ao oeste de Cuiabá), fronteira entre Brasil e Bolívia. Vítima tinha um ferimento na cabeça que pode ter sido de arma de fogo.

De acordo com as informações apuradas pelo GD, polícia foi acionada via 190 pelo genro de Antônio, ele relatou que o sogro estava desaparecido e que poderia ter sido vítima de um roubo.

O relato é de que a vítima saiu de casa – na Vila Picada – na manhã de segunda e tinha como função fazer compras nas cidades de Mirassol D’Oeste e São José dos Quatro Marcos para abastecer um mercado que ele mantém na vila e não retornou.

Porém, por volta das 16h, a família foi informada por populares que flagraram a caminhonete da vítima – um Ford F 4000 – sendo dirigido por uma mulher e com outros ocupantes. O veículo seguia em alta velocidade rumo à Bolívia. Polícia foi comunicada e realizou buscas na região.

Corpo encontrado

Já por volta das 22h, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) foi informado que Antônio tinha sido encontrado, já sem vida, com um ferimento de arma de fogo na cabeça.

O corpo estava cerca de 1.500 metros para dentro do território boliviano, na cidade de Las Petas. A família entrou em desespero com a informação.

Um grupo foi até o local e recolheu o corpo, mesmo sem perícia da cena do crime, e levou para uma unidade de saúde na Vila Picada. Com a morte confirmada, o cadáver foi levado para uma funerária.

Os familiares solicitaram exame de necropsia. Caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil da cidade.

Fonte: Gazetadigital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2023/13:13:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...