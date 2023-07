Como colocar música no Status do WhatsApp? Veja quatro dicas úteis

Como colocar música no Status do WhatsApp Beatriz Maxima/TechTudo

Quer aprender como colocar música na foto ou vídeo do Status do WhatsApp? É possível compartilhar música no app de quatro maneiras diferentes; aprenda neste guia completo

Colocar música no Status do WhatsApp é o desejo de muitos usuários, mas a tarefa não é tão simples quanto nos Stories do Instagram e do Facebook. Isso porque, ao contrário das redes sociais, o aplicativo de mensagens não tem um sticker nativo para adição de música. O WhatsApp permite apenas inserir figurinhas, emojis, frases ou desenhos no conteúdo que será postado.

No entanto, quem quer compartilhar músicas nas histórias temporárias do mensageiro pode recorrer a alguns truques simples nos celulares Android e iPhone (iOS). Nas linhas seguintes, confira como colocar música no Status do WhatsApp de quatro maneiras diferentes. Aprenda também como colocar música na foto do Status do WhatsApp.

Como colocar música no Status do WhatsApp? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo quatro dicas para você aprender como colocar música no Status do WhatsApp. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como inserir música no clipe com o CapCut e postar no Status Como gravar um vídeo com o celular tocando música Como gravar a tela do celular tocando música no Spotify Como colocar música na foto do Status do WhatsApp

