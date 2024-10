Dicas essenciais para proteger sua conta no WhatsApp e evitar golpes

(Foto:© Shutterstock) – Existe sempre o risco de alguém tentar invadir sua conta no WhatsApp. Para evitar esse tipo de situação, é essencial tomar medidas preventivas que podem proteger sua conta e impedir danos maiores

A grande popularidade do WhatsApp, aplicativo de mensagens pertencente à Meta, o torna um alvo frequente para pessoas mal-intencionadas. Isso contribui para a disseminação de golpes e esquemas fraudulentos.

Além disso, existe o risco de alguém tentar invadir sua conta no WhatsApp. Para evitar esse tipo de situação, é essencial tomar medidas preventivas que podem proteger sua conta e impedir danos maiores.

Aqui estão algumas dicas importantes de funcionalidades que você pode (e deve) ativar imediatamente para garantir mais segurança no aplicativo:

Ative a autenticação em dois fatores: Isso adiciona uma camada extra de proteção à sua conta.

Oculte sua foto de perfil e o status: Limite quem pode ver essas informações.

Use o recurso de trancar conversas: Proteja conversas importantes com uma senha ou biometria.

Defina uma senha para o WhatsApp: Isso impede o acesso ao aplicativo caso alguém tenha acesso ao seu celular.

Tomando essas precauções, você torna sua conta no WhatsApp muito mais segura contra invasões e golpes.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2024/06:15:55

