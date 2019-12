Como é feito o Cadastro SUS? Como fazer o cartão do SUS

Cadastro SUS. Você quer tirar o seu Cartão Nacional de Saúde e não sabe por onde começar?

Como se cadastrar no SUS passo a passo!

O Cartão Nacional de Saúde (CNS), também conhecido como cartão do SUS é um documento que identifica a todos os usuários que participam do SUS.

Todos os brasileiros e pessoas residentes no Brasil que quiserem podem fazer parte desse programa de saúde, e o melhor de tudo, gratuitamente.

O cartão possui uma identificação única de registro, essa identificação é um número no qual cada cidadão brasileiro recebe para que todas as informações de saúde sejam registradas nesse número, ou seja, ele é como um prontuário eletrônico do paciente.

Mas você sabe como se cadastrar no SUS? Neste artigo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, para que você consiga fazer o cadastro de forma fácil e segura e ter sua carteirinha SUS.

✓ Confira nosso guia de como se cadastrar e tire suas principais dúvidas:

Por que ter um Cartão SUS?

O principal objetivo do Cartão Nacional de Saúde é registrar em uma mesma base de dados todos os dados dos cidadãos brasileiros ao Sistema Único de Saúde (SUS), para assim facilitar o acesso dos pacientes às ações e serviços que venham a necessitar ao longo da vida.

📌 Usuários do SUS precisam realizar atualização cadastral. Visite agora 👉 Saiba como atualizar o Cartão do SUS 2019 – 2020!

Quem tem direito ao SUS?

Todos os cidadãos brasileiros e pessoas residentes no pais têm direito e podem ter o Cartão Nacional de Saúde, ou cartão do SUS.

Através do SUS, é possível agendar consultas, exames, entre outros procedimentos médicos em todo o território nacional brasileiro, e o melhor: tudo isso de forma gratuita em qualquer unidade do Sistema Único de Saúde, próxima de sua casa.

Mas você sabe o que é preciso para fazer o cartão? Primeiro, você deve separar alguns documentos, conforme a lista a seguir:

Documentos necessários para fazer o cartão nacional de Saúde

Para fazer o cadastro SUS, você irá precisar de alguns documentos:

Documento de Identificação com foto (RG, CNH ou Passaporte);

Certidão de nascimento ou casamento;

CPF;

Comprovante de residência.

Que documentos são aceitos como comprovante de residência?

O comprovante de residência precisa estar no nome do paciente a ser cadastrado no SUS. Normalmente qualquer dos documentos abaixo são aceitos como comprovantes de endereço:

Recibo de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel)

Comprovante de residência em nome do pai ou da mãe para menores de 18 anos

Fatura de cartão de crédito

Extrato bancário

Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, financiamento habitacional ou de condomínio

Cartão da Família (Cartão do Posto de Saúde) com dados atualizados

Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário reconhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel

Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, luz ou telefone em nome do proprietário do imóvel

Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF

Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou IPVA.

Posso solicitar o cadastro do Cartão SUS para outra pessoa?

Sim, sempre e quando seja um parente em primeiro grau, tais como: pai, mãe, irmãos, avôs, netos, ou pessoa responsável. Não esqueça de levar todos os documentos necessários para conseguir fazer o cadastro.

Caso a pessoa que deseja fazer o cadastro esteja impossibilitada de se locomover, existem alguns municípios que disponibilizam o serviço de cadastramento domiciliar. Procure pela Secretaria de Saúde em sua cidade para saber se existe esse serviço domiciliar disponível em sua cidade.

Alguns municípios também aceitam uma procuração especifica para fazer o cadastro em nome de outra pessoa, o melhor é consultar a Secretaria de Saúde em sua cidade para obter mais informação.

Como fazer o cartão do SUS – Como se Cadastrar?

Fazer o cartão SUS é muito simples, você só deve procurar um dos postos de atendimento SUS como a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade ou a uma das unidades básica de saúde – UBS ou unidades de saúde de família – USF próxima de sua casa com os documentos necessários citados acima e solicitar o cadastro no programa.

E assim de simples! Com o cadastro pronto, você já fará parte dos registrados no SUS.

Vale lembrar que existe alguns Hospitais Municipais ou Centros de Saúde que também podem realizar esse cadastro.

Ao fazer o cadastro no SUS, você receberá uma carteirinha, em forma de papel que você mesmo pode plastificar.

Ela será impressa em poucos minutos, com as informações do cidadão, como nome, data de nascimento, sexto e número de identificação no sistema.

Os recém-nascidos terão o número do CNS logo após o nascimento já que a emissão do CPF é feita em conjunto com o registro da certidão de nascimento em vários cartórios.

💡 Dica: A diferença de outros documentos oficiais no Brasil, o Cartão do SUS pode ser plastificado, com isso vai garantir uma maior durabilidade do seu documento e assim evitar que se danifique, rasgue ou molhe.

Cadastro SUS: Como fazer cartão do SUS!

Esse número permite que haja uma maior identificação quando a pessoa precisar realizar um atendimento, de forma que, através dele, se saiba quais foram os últimos procedimentos realizados pelos pacientes, como por exemplo, medicamentos prescritos, atendimentos, entre outras informações úteis.

O processo é o mesmo para quem tem plano de saúde?

Não. As pessoas que possuem plano de saúde não precisar se deslocar até postos de saúde e nem hospitais do SUS para realizar o seu cadastro. Esse cadastro será feito pela ANS ou pela empresa responsável pelo seu plano de saúde.

Dessa forma, o beneficiário vai ser somente informado do número do seu cartão SUS pela operadora do seu plano.

Reforçando ainda, que mesmo com plano de saúde a pessoa tem total direito de se cadastrar e usufruir de todos os serviços do Sistema Único de Saúde.

É possível fazer o cadastro cartão SUS pela internet?

Muitas são as pessoas que nos perguntam se tem como fazer o cartão do sus pela internet, mas infelizmente a resposta é não.

Não é possível fazer mais o cadastro de forma online, anteriormente, era possível realizar um pré – cadastro pelo Portal de Saúde do Cidadão para evitar filas e agilizar o processo, porém, o procedimento também foi retirado e já não existe mais.

Para quem ainda não conhece o Portal de Saúde do Cidadão agora chamado MeuDigiSUS, também é conhecido como CadWeb SUS, é a mais nova ferramenta que foi disponibilizada para melhorar o atendimento para pacientes e os profissionais médicos.

O SUS implementou um novo sistema, o MeudigiSUS, com o intuito de melhorar a comunicação entre usuários e o Sistema Nacional de Saúde, porém, ainda não é possível o pré – cadastro através desse sistema.

Os brasileiros precisam fazer cadastro no SUS porque a verba será definida pelo número de cadastros?

Realmente o governo mudou algumas das regras para a liberação das verbas para saúde pública. Se você leu uma mensagem pela internet, entenda que sim existe parte de verdade no boato que está correndo pelas redes sociais e Whatsapp, mas a informação esta errada.

Avisem a todos para se cadastrarem no SUS, porque a partir de janeiro a verba federal para a saúde será APENAS pelo número de cadastrados e não pelo total da população! Atualmente, só 36% das pessoas estão cadastradas; precisamos garantir mais verbas para o SUS! Para a emissão do cartão basta se dirigir até a Secretaria Municipal de Saúde de seu Município ou em uma unidade de saúde mais próxima de sua residência, portando os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e número de PIS/PASEP.

No dia 12 de novembro de 2019 foram anunciadas algumas mudanças de regras na destinação de verbas para a saúde pública no lançamento do programa Previne Brasil pelo Ministério da Saúde do Brasil. O projeto pretende premiar aqueles municípios com os melhores resultados no SUS, distribuindo por volta de R$ 2 bilhões a mais para aqueles municípios que melhorarem a saúde dos usários do SUS.

De acordo com a Portaria 2.979/2019, do Ministério da Saúde (MS), o governo Bolsonaro pretende transferir repasses financeiros aos municípios com base na população cadastrada pelas equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária.

A partir do ano que vem o Governo Federal vai oferecer mais dinheiro a aquelas prefeituras que tenham melhor desempenho nos indicadores da saúde. Até o ano de 2022 o Ministério vai avaliar cada município brasileiro a partir de 21 indicadores, passam a valer por exemplo a taxa de vacinação, número de consultas Pré-Natal, Saúde Bucal da população. As cidades que mais cadastrarem novos usuários no SUS ganharam um bônus.

Hoje o Sistema Único de Saúde atende por volta de 90 milhões de brasileiros, o governo estima que com a iniciativa outros 50 milhões de pessoas mais vulneráveis deveriam ser incluídos. Essa verba a mais levara em conta as diferenças regionais em todo o país.

Antes o governo fazia a distribuição de recursos com base na quantidade de pessoas residentes e de serviços existentes em cada município, sem considerar o atendimento efetivamente prestado pelas Equipes de Saúde da Família (ESF).

Ao final de contas entenda que a responsabilidade do cadastro é coisa dos municípios e esse não será o único fator para a destinação de verbas.

Esperamos que este artigo tenha te ajudado a saber como é feito o cadastro no SUS.

🚑 Saúde é um direito básico que todo cidadão deve ter!

Caso tenha dúvidas sobre o cadastramento no Sistema Único de Saúde ou queira saber mais informações sobre como fazer o cartão do SUS, você pode ligar para o Disque-Saúde, através do telefone 136 e escolhendo a opção 8 ou procure um centro de saúde próximo da sua casa.

Fonte:https://cartaodosus.info/cadastro-sus/

