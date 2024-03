Menina de 9 anos posta foto de partes íntimas feridas nas redes sociais após estupro de tio no Mato Grosso

(Foto: Dmitri MA/Shutterstock)- Monitorado por tornozeleira eletrônica e reincidente no crime, o criminoso de 44 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Um tio foi preso pela Polícia Civil por abusar sexualmente da sobrinha de apenas 9 anos, no município de Nova Xavantina (645 km a leste de Cuiabá), nessa terça-feira (12).

Monitorado por tornozeleira eletrônica e reincidente no crime, o criminoso de 44 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

A investigação iniciou logo após a Delegacia de Nova Xavantina ser acionada pelo Conselho Tutelar, informando o recebimento de uma denúncia feita através do canal Disque 100, do Governo Federal.

Conforme relato, a vítima postou uma foto na rede social, mostrando sua parte íntima aparentemente com lesões, causadas pelos abusos cometidos pelo tio, o qual já possuía histórico criminal de estupro de vulnerável. Ainda segundo declarações, ele ameaçava a sobrinha, caso a criança falasse para alguém.

Diante dos fatos, os policiais civis passaram a diligenciar e conseguiram identificar o estuprador. Ao ser localizado pela equipe, o tio foi encaminhado até a delegacia para esclarecimentos.

Ele foi interrogado pelo delegado Raphael Diniz Garcia, e autuado por estupro de vulnerável, sendo o flagrante convertido pela Justiça em prisão preventiva.

Após a confecção dos autos, o preso foi o Presídio Major Zuzi, em Água Boa, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/09:39:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...