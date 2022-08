Ladrão furta camionete em chácara e tomba durante fuga em Novo Progresso

O veículo, uma camionete Hilux , foi furtado em uma chácara na avenida Cristalina no bairro Jardim América e o acidente aconteceu na rua Itaituba no bairro Bela Vista em Novo Progresso. (Foto: Jornal Folha do Progresso)

Elço Rodrigues da Silva, proprietário do veículo furtado, informou para polícia que foi dormir em sua chácara na rua Cristalina, que por volta das 03h00min desta sexta-feira, 12 de agosto de 2022, saiu para fora da casa e não avistou sua camioneta. O morador fez busca pela chácara e não encontrou o veículo.

Após comunicar o furto a polícia, foi avisado por amigos que o veículo Toyota Hilux placa QBN – 9709 de cor branca, estava tombado na rua Itaituba. As evidências que o motorista que furtou o veículo perdeu o controle saindo da pista e capotou a camioneta.

O que se sabe até agora é que, o veículo tombado é o mesmo do furto, o motorista que furtou o veículo se evadiu do local. Não temos informações sobre quem furtou o veículo. A reportagem procurou no Hospital, nenhuma vítima de acidente deu entrada até o fechamento desta edição.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022/12:02:50

