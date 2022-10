Concurso do TCM: salário de R$ 33 mil e 144 vagas

Concurso TCM PA (Tribunal de Contas dos Municípios do Pará) será para técnicos, auditores e conselheiros, de níveis médio e superior, até R$ 33,6 mil.

O último concurso no TCM foi realizado em 2012. O próximo deve sair em breve.

O novo concurso TCM PA (Tribunal de Contas dos Municípios do Pará) já conta com banca organizadora definida. A escolhida é o Instituto Consulplan, de acordo com processo interno do órgão. Desta forma, o nome da empresa deve ser oficializado nos próximos dias, por meio de publicação em diário oficial.

Somente então poderá ser assinado o contrato e, posteriormente, definida a data de publicação do edital de abertura de inscrições. O processo de escolha da empresa está em andamento desde 16 de setembro.

Ao todo, o TCM PA deverá oferecer 144 vagas, sendo 70 para preenchimento imediato e 74 para formar cadastro reserva de pessoal, distribuídas por três cargos, de níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 33.689,11, todos com jornada de 30 horas semanais.

No caso de ensino médio, a oferta será de 18 vagas para o cargo de técnico de controle externo, sendo nove para preenchimento imediato e nove para formar cadastro reserva de pessoal. Neste caso, a remuneração inicial é de R$ 3.577,50.

O último concurso TCM PA ocorreu em 2012, quando foram oferecidas cinco vagas, para os cargos de técnico de controle externo, assistente de controle externo e técnico de informática, com opções de níveis médio e superior. A banca organizadora, na ocasião, foi o Instituto AOCP.

SAIBA MAIS SOBRE O CONCURSO

Para nível superior, as vagas serão as seguintes:

– auditor de controle externo – 140 vagas

– conselheiro substituto – 4 cadastros reserva

Para auditor, a distribuição de vagas por áreas será a seguinte:

– área jurídica – 25 vagas e 25 cadastros

– área contábil – 15 vagas e 15 cadastros

– área de engenharia -15 vagas e 15 cadastros

– área de governança pública – 10 vagas e 10 cadastros

– Para a área de governança pública, para concorrer será necessário possuir formação de nível superior em qualquer área, com bacharelado ou licenciatura. Para a área jurídica, bacharelado em direito. Para a área contábil, bacharelado em contabilidade e para a área de engenharia, bacharelado em engenharia nas áreas ambiental, civil ou elétrica. Para todos os cargos, o inicial é de R$ 6.888.

Por fim, para o cago de conselheiro substituto, que contará com quatro vagas de cadastro, para concorrer será necessário possuir formação superior nas seguintes áreas:

– ciências contábeis

– ciências econômicas

– administração

Neste caso, a remuneração inicial da carreiraé de R$ 33.689,11.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/10/2022/07:05:53 com informações do portal JC Concursos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...