Prefeito de Ananindeua sofre acidente na BR-316, neste domingo (16)

Daniel Santos sofreu escoriações, mas passa bem e está em casa (Foto:Reprodução / Redes sociais)

Prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel, e seu motorista, João Evangelista, sofreram acidente de carro.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e seu motorista, João Evangelista, sofreram um acidente, na tarde deste domingo (16), na rodovia BR-316, próximo ao Acqua Park. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o caso.

O acidente aconteceu no KM 51 da BR-316, em Castanhal. Segundo o prefeito, o carro aquaplanou e acabou capotando. Ele e o motorista sofreram escoriações, mas estão bem. Daniel já está em casa e João está no hospital fazendo curativos.

“É verdade sobre o acidente. Mas, está tudo bem. Eu estava vindo de Castanhal, na chuva, o carro capotou. Eu estou bem, tive só pequenas escoriações, uns cortezinhos pequenos, mas já estou em casa. O motorista está sendo atendido no hospital”, declarou o prefeito.

Vejam postagem

Pessoal, passando para agradecer o apoio e as orações, mas explicando que está tudo bem. Vínhamos de Castanhal eu e o sr. João Evangelista, motorista, e o carro aquaplanou, acabou capotando. Sofremos ferimentos leves, mas está tudo bem. — Dr. Daniel Santos (@doutordanielpa) October 16, 2022

