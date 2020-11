Maior vigilância sobre embarcações desvia rota da cocaína para as rodovias no Pará

Policiais rodoviários federais vasculham o porta-malas do veículo marca Renault, na Br-163, domingo, quando encontraram 52 kg de cocacína escondida em fundo falso – Créditos: Foto:Divulgação/PRF

O cerco ao transporte fluvial de drogas que têm procedencia em países que fazem fronteira com estados amazônicos, com a apreensão de grande volume de cocaína e prisão de dezenas de traficantes, nos últimos meses, forçou mudança no intinerário dos rios para as rodovias. No dia 23 de outubro, em Monte Alegre, no Oeste do Pará, a Policia Civil apreendeu 453 kg de cocaíca que eram transportados no casco falso de uma balsa-empurrador. Seis pessoas foram presas.

No último domingo(8), a Policia Rodoviária Federal apreendeu na Br-163, em Belterra, mais de 50 quilos cocaína, ao fazer vistoria em um veículo marca Renault procedente do estado do Acre. A droga era transportada em compartimento falso do veículo dirigido por Felipe Félix Araújo, que confessou o crime e informou aos policiais que Francisco Coelho da Silva lhe aguardava no trevo da avenida Moaçara, na zona urbana de Santarém, para a entrega da droga. Ao chegar ao local, os policias também deram voz de prisão à Camila Martins da Silva, que se encontrava no interior do veículo juntamente com Francisco.

Nesta segunda-feira, em Belém, a Polícia Federal do Pará realiza a ‘Operação Pojuca’ para investigar um esquema de tráfico internacional de drogas através dos modais terrestre e marítimo. Em Belém são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva.

As investigações começaram quando Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil realizaram, no último mês de outubro, uma fiscalização de rotina e identificaram quase 1,5 tonelada de cocaína envolta de argamassa em um container, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do Pará.

Na semana passada, a Policia Federal apreendeu mais de 800 quilos de cocaína em Tucumã, no sudeste do Pará. A droga estava com uma caminhote que foi parada por policiais militares na rodovia Pa-279, entre os municípios de Tucumã e Orillândia do Norte.

Por:Portal OESTADONET

