Condenado por triplo homicídio confirma advogado como mandante do crime, em Itaituba (PA)

O réu continuará preso, e o Ministério Público trabalha para que o advogado Altair dos Santos possa ser julgado pela Justiça como mandante do crime. (Com informações Portal O Giro).

O acusado após relatar o nome do mandante, a própria defensoria pública pediu permissão para apresentar uma foto do advogado Altair para ver se o réu reconheceria, e ele imediatamente reconheceu.

“Surpresa maior quando ele disse que fez isso porque foi contratado pelo ex marido da advogada Leda, e que recebeu o valor de R$ 5.000,00 pra executar ela, e que tinha que ser no sábado e que não era pra ele esquecer de levar alguma coisa da loja, tipo notebook, celular, dinheiro, enfim, porque precisava parecer um latrocínio”, contou a Advogada Cristina Bueno.

Conforme informado pelo Portal O Giro, Djaci Ferreira confessou o triplo homicídio e apontou como mandante do crime, o ex marido de Leda e advogado Altair dos Santos (à direita de camisa branca). O depoimento do réu surpreendeu os magistrados após alegar que recebeu um determinado valor para executar a vítima.

(Foto:Reprodução) – O homem identificado como Djaci Ferreira, autor do triplo homicídio que vitimou a advogada Leda Marta Luck dos Santos, sua filha Hannah, de 9 anos, e da secretária de Leda, Hellen Taynara Siqueira Branco, no ano de 2014 foi condenado a 42 anos, 8 meses e 28 dias de prisão, em Itaituba. A condenação foi proferida pelo Juiz Mário Botelho na noite da última terça-feira (10).

