Cuiabá é eliminado nos pênaltis pelo Atlético Goianiense e dá adeus à Copa do Brasil

O Cuiabá está eliminado da Copa do Brasil. Há pouco, a equipe foi derrotada pelo Atlético Goianiense, na Arena Pantanal.

O jogo terminou 0 a 0 no tempo normal. Como a partida de ida havia terminado em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. Os goianos converteram todas as cobranças. Pepê desperdiçou para o Cuiabá.

Com o resultado, o Atlético Goianiense segue para as oitavas de final da Copa do Brasil e garante R$ 3 milhões pela classificação. Já o Cuiabá volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo confronto é contra o São Paulo, no domingo (15), no estádio do Morumbi.

Campeão mato-grossense, o Cuiabá foi eliminado da segunda competição. Na Sul-Americana, o Dourado ainda tem dois jogos pela frente, mas não há mais chances de classificação. Além do Brasileiro, a equipe ainda disputará a Copa Verde em 2022.

O jogo – A partida teve poucas emoções ao longo dos 90 minutos. No primeiro tempo, os dois times pouco criaram e quase não chegaram ao gol adversário. A melhor chance foi do Atlético Goianiense, aos 33 minutos, quando Shaylon arriscou o chute de fora da área. A bola saiu rente à trave de Walter.

No segundo tempo, o jogo continuou em ritmo morno. Aos 30, Léo Pereira cruzou e Airton, por pouco, não marcou o gol do Atlético. O Dragão ainda teve outra oportunidade aos 39, em chute forte de Luiz Fernando que parou em Walter.

Com o empate no tempo normal, a partida acabou sendo decidida nos pênaltis. Na primeira rodada das cobranças, Airton fez o primeiro do Atlético e Empereur anotou para o Cuiabá.

Na sequência, Baralhas converteu para o Dragão e Ronaldo defendeu a cobrança de Pepê. Na terceira rodada, Léo Pereira marcou para o Atlético e Uendel anotou para o Dourado. Em seguida, Edson Fernando fez para os goianos e Rodriguinho converteu para o Cuiabá.

Na última rodada, Marlon Freitas venceu Walter e classificou o Atlético Goianiense para as oitavas de final da Copa do Brasil.

