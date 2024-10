Confira a programação religiosa do Dia de Finados nos cemitérios municipais de Novo Progresso

Cemitério de Novo Progresso terá programação para acolher os visitantes — (Foto: Jornal Folha do Progresso)

O Dia de Finados é uma oportunidade para recordar os entes queridos que já partiram e refletir sobre a esperança da ressurreição.

No sábado (2), feriado em que a Igreja celebra os fieis falecidos, a Pastoral da Igreja Santa Luzia de Novo Progresso-PÀ, realiza uma programação religiosa entre o cemitério da cidade e nas comunidades ao longo da BR-163, se estendendo até Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no município de Itaituba. Além de celebrações e momentos de oração nos cemitérios, também ocorrerão missas nas comunidades e paróquias.

Confira abaixo a programação:

*PRÉ AGENDA DE MISSA DA SEMANA*

*30/10 (Quarta-feira)*

*19:30hs.:* igreja Matriz

*19:30hs.:* Capela *São João Batista* – Veneza

*01/11 (Sexta feira)*

*15hs.:* missa do *Sagrado Coração de Jesus* – Capela de Santa Luzia.

*02/11 (Sábado)* (*FINADOS*)

*08hs.:* Cemitério municipal *Br 163*

*08hs.:* Cemitério de *Moraes Almeida.*

*08:30hs.* Cemitério da *Alvorada da Amazônia.*

*17:30hs.:* Cemitério do *km 1000*

*17hs.:* Capela *São José – Br*

*19:30hs.:* Capela de *Santa Luzia.*

*03/11 (31°Domingo comum)*

*08hs.:* igreja *Matriz*

*08hs.:* Capela de *NSra. de Guardalupe*

*08hs.:* Capela *São José OPERÁRIO*

*19:30hs.:* igreja *Matriz*

De acordo com a tradição da igreja, o Dia de Finados é uma oportunidade para recordar os entes queridos que já partiram e refletir sobre a esperança da ressurreição.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/06:08:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...