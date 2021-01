Confira mais de 3 mil vagas em concursos públicos no Pará

O ano novo começou com boas expectativas para os concurseiros, com um total de 3.493 vagas disponíveis e teto máximo de salário de R$ 18.050 para os interessados, por exemplo, no cargo de delegado da Polícia Civil – (Foto:Reprodução)

Alguns concursos ainda estão com as inscrições abertas e outros seguem em processo licitatório, com chances de terem seus editais lançados ainda no primeiro semestre. Segundo o coordenador do curso preparatório Hertz, Waldomário Melo, muitos concursos que estavam represados em razão da pandemia agora estão sendo retomados. “Além destes que estavam parados, há outros que serão lançados a nível municipal, estadual e federal”, declarou.

A nível municipal, Melo destaca a possível retomada dos certames da Secretaria Municipal de Educação (Semec), para os cargos de professor e técnico pedagógico; da Secretaria de Administração (Semad), para assistente de administração; e da Secretaria de Saúde (Sesma), com cerca de 800 vagas para agentes de Saúde e de Endemias. “São concursos que já estão autorizados para prosseguimento, apesar de ainda estarem suspensos. É importante, no entanto, que os interessados comecem a preparação o quanto antes, pois os conteúdos de concurso são extensos”, explicou.

Para o Governo do Estado, Melo citou os que estão em andamento como o da Polícia Militar e o da Polícia Civil. Ainda em processo licitatório para escolha da banca examinadora estão em espera os concursos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), cujo edital deve ser lançado ainda no primeiro semestre; e os da Auditoria Geral do Estado (AGE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Junta Comercial do Estado (Jucepa), com previsão de edital para o segundo semestre.

ABERTOS

Os candidatos interessados no concurso da Polícia Militar têm até esta quinta-feira (14) para se inscrever através do site https://www.iades.com.br/. As taxas custam R$ 76 para o cargo de soldado e R$ 88 para oficial. Serão disponibilizadas 2.405 vagas, sendo 2.310 para soldado e 95 para oficial. A primeira carreira requer ensino médio, enquanto a segunda cobra curso superior em direito. Os demais requisitos incluem altura mínima de 1,55m para mulheres ou 1,60m para homens, idade entre 18 e 30 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. Durante o curso de formação, a remuneração é de R$ 1.790,19 para soldado e de R$ 4.629,67 para oficial, já considerando o auxílio alimentação. Após a formatura, os vencimentos passam, respectivamente, para 3.995,42e R$ 4.989,67.

POLÍCIA CIVIL

Já as inscrições para o concurso da Polícia Civil seguem abertas até o dia 4 de fevereiro deste ano, para preenchimento de 1.088 vagas aos cargos de investigador (506 vagas), escrivão (252), papiloscopista (65) e delegado (265). As carreiras exigem formação de nível superior em qualquer área, com exceção para delegado, que requer formação em direito. Os salários iniciais são de R$ 6.893,57 para investigador, escrivão e papiloscopista e R$ 18.050 para delegado.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico da banca organizadora, o Instituto AOCP. Será cobrada uma taxa nos valores de R$ 70 para escrivão, investigador e papiloscopista e de R$ 140para delegado.

As provas serão constituídas em fases objetiva e discursiva para escrivão, investigador e papiloscopista e prova objetiva e peça processual para delegado; prova de capacitação física; exame médico e psicológico; investigação criminal e social; e curso de formação profissional. As provas objetiva, discursiva e peça processual serão aplicadas nas cidades de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém nos dias 21 de março (delegado) e 28 de março (investigador, escrivão e papiloscopista).

RG15/O Impacto com informações DOL

Foto: Reprodução

