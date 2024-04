Confirmado primeiro caso de febre Oropouche em Santarém; estado já tem registro de 41 casos da doença

Mosquito maruim transmissor da febre Oropouche — Foto: Gato Júnior, da Rede Amazônica

A doença, que possui sintomas similares aos da dengue e chikungunya, inclui dores de cabeça, musculares, nas articulações, náusea e diarreia.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), confirmou o primeiro caso de febre Oropouche em Santarém, oeste do Pará. Segundo a Sespa, o número total de casos diagnosticados no estado chegou a 41, com um aumento de sete casos em menos de duas semanas.

O município de Alenquer é o mais afetado, liderando com 14 casos confirmados. Em seguida Castanhal com oito casos e Curuá com sete. Outras cidades como Faro, Igarapé-Açu, e agora Santarém também relataram casos, totalizando um caso em cada município.

A doença, que possui sintomas similares aos da dengue e chikungunya, inclui dores de cabeça, musculares, nas articulações, náusea e diarreia. Atualmente, não existe um tratamento específico para a febre Oropouche, e os pacientes são aconselhados a permanecer em repouso até a recuperação dos sintomas. Embora a maioria dos casos seja leve, existem registros de complicações graves.

As autoridades de saúde estão intensificando as medidas de prevenção e controle na região, principalmente na eliminação de criadouros de mosquitos e no uso de repelentes. Além disso, novas amostras da doença foram enviadas para análise em Belém, em busca de melhor entendimento e manejo da situação.

Em nota, a Sespa informou que tem realizado capacitação de técnicos dos 13 Centros Regionais de Saúde sobre a Vigilância Epidemiológica do Oropouche, que foi implantada em fevereiro no estado, permitindo que os casos sejam notificados e monitorados de forma oficial pelo sistema de notificação estabelecido pelo SUS.

Ainda de acordo com a nota, a principal medida de controle da doença, no momento, é o diagnóstico precoce a partir da notificação de casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya. A Sespa informou, ainda, que o termo “transmissão/contaminação comunitária” não se enquadra para doenças transmitidas por vetores.

Fonte: g1 Santarém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/09:20:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...