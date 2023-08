Confusão entre amigas gera briga generalizada em frente boate; vídeos

Pancadaria teria iniciado dentro de casa noturna – (Foto>Reprodução)

Uma confusão que começou na boate Valley Pub e terminou em frente a lanchonete Zé Dog, na avenida Isaac Povoas, em Cuiabá, deixou uma mulher ferida na madrugada desta segunda-feira, em Cuiabá. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver três mulheres se batendo, em frente ao estabelecimento comercial, enquanto dois homens tentam apartar a briga.

Um deles acaba agredindo uma das mulheres, no rosto, e apanhou de um terceiro homem. Não é possível, saber o que motivou a baderna generalizada, mas informações extraoficias dão conta que as duas que iniciaram a confusão seriam “amigas”, já que postaram fotos nas redes sociais antes da briga curtindo um pagode no restaurante Aragon.

Todos envolvidos estão em visível estado de embriaguez. Nas imagens, um grupo de pessoas está na calçada, comendo baguncinha, em frente a um carro, enquanto o trio de “marombeiras” está se estapeando.

Uma das mulheres está caída no asfalto e outra, que está em pé, desfere golpes em seu rosto. Enquanto a briga acontece, é possível ouvir uma mulher dizer: “pega ela” e outra grita para marcar a página de humor, no Instagram, Perrengue MT.

Um homem tenta apartar as duas mulheres – a que está em pé e a que está no asfalto. Enquanto outro homem puxa a que está em pé, a que está no chão acaba sendo arrastada.

A terceira mulher envolvida no alvoroço desfere golpes em um homem de camiseta branca, que revida e a agride no rosto, momento que é repreendido pelo grupo e é agredido por um outro homem, de camiseta amarela, que o ataca por trás, o derruba no chão e desfere golpes em seu rosto. Em outo momento, a mulher que estava no asfalto aparece entrelaçada em uma placa de “Carga e Descarga” enquanto as outras duas mulheres estão em volta e continuam se batendo, em meio a gritos de “para de mentira”, “tira ela” e “solta ela”.

Após a briga, um outro vídeo mostra duas das mulheres envolvidas no tumulto. Uma delas está completamente ensanguentada e outra aparece chorando. Não há informações sobre o que teria motivado a briga entre as duas mulheres que seriam amigas.

VEJA VÍDEO

Confusão entre amigas gera briga generalizada em frente boate no MT- LEIA MAIS>https://t.co/imld1ophpI pic.twitter.com/6gfZ4fsDkm — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 1, 2023

Confusão entre amigas gera briga generalizada em frente boate; vídeos;video -2 /Leia mais>https://t.co/imld1ophpI pic.twitter.com/VIHL6FAvtj — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 1, 2023

Confusão entre amigas gera briga generalizada em frente boate; vídeo-3- Leia mais>https://t.co/imld1ophpI pic.twitter.com/0pexD0oKE7 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 1, 2023

