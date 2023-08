Conheça o jovem que pode se tornar o 1º santo influencer

Beato Carlo Acutis já tem oração |Foto:Reprodução

O beato Carlo Acutis, já é considerado padroeiro da internet e pode ser o 1º santo influencer do mundo

Em tempos de grande avanço na vida virtual, a internet também é um espaço que rende a sobrevivência para muitas pessoas, especialmente após o surgimento de influencers nas redes sociais. Mas, no início dos anos 2000, um jovem italiano já publicava milagres eucarísticos em um site que pode ser visitado até hoje.

Carlo Acutis foi beatificado pela igreja católica em outubro de 2020, e pelo trabalho catalogando milagres na internet, ele pode se tornar em breve o 1º santo influencer do mundo. Carlo nasceu em 1991, em Londres, na Inglaterra, mas foi ainda bebê para a Itália.

+ Religiões celebram o dia do santo guerreiro: São Jorge

+ Conheça o santo do dia 07/11: São Vilibrardo, o confessor

Desde pequeno, Carlo Acutis teve grande devoção pela Virgem Maria e a fé só aumentou após a primeira comunhão. Nunca faltou à missa e acolhia amigos que passavam por problemas pessoais e familiares, dando conselhos e rezando com todos.

Além da devoção, Carlo também tinha muito conhecimento em ciência da computação e gostava de ler livros sobre tecnologia e engenharia. Porém, aos 15 anos, descobriu uma leucemia fatal e morreu poucos meses após o diagnóstico.

Acutis foi beatificado por ter um milagre comprovado em oração a ele e este milagre foi no Brasil, em 2013. Para ser canonizado e se tornar oficialmente santo, o vaticano precisa comprovar mais um milagre do jovem Carlo Acutis.

CONHEÇA A ORAÇÃO:

Ó Pai, que nos deu o testemunho apaixonado do jovem Beato Carlo Acutis, que fez da Eucaristia o centro de sua vida e a força de seu empenho diário porque mesmo os outros te amaram acima de qualquer coisas, faça com que possa ser em breve considerado um dos Santos de Sua Igreja.

Confirme minha Fé, alimente minha Esperança, revigore minha Caridade, à imagem do jovem Carlo que, ao crescer com estas virtudes, agora vive perto de Você. Conceda a graça que tanto desejo… (Faça seu pedido)

Confio em Você , Pai, e em Seu amadíssimo Filho Jesus, na Virgem Maria, nossa doce Mãe, e na intercessão de Seu Venerável Carlo Acutis.

Pai nosso, Ave Maria, Gloria.

Fonte:Laura Vasconcelos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2023/10:27:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...