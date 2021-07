Homem é preso no teto de um motel após ser flagrado com jovem de 15 anos

A garota afirma que gritou depois de ser abusada por ele. O suspeito tentou fugir, mas foi encontrado pela polícia – (Foto: Divulgação)

Um homem foi capturado pela polícia após ser encontrado em um motel com uma garota de 15 anos. O suspeito, de 28 anos, ainda tentou se esconder no teto do local, mas foi achado pelos agentes. De acordo com o Metrópoles, o caso aconteceu em Arapiraca, Alagoas.

Não há informações de quem fez a denúncia, mas a adolescente afirmou que teve relações sexuais com o homem e que gritou para denunciar que estava sendo abusada pelo acusado.

Após prestar depoimentos, a jovem foi encaminhada para um Hospital de Emergência. O suspeito foi levado por militares à Central de Polícia de Arapiraca.

