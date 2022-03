Corinthians avança para contratar e repatriar volante de clube ucraniano

O Corinthians avançou mais um pouco rumo à contratação do meio-campista Maycon, do Shakhtar Donetsk, nesta quarta-feira. O clube ucraniano liberou a possibilidade de empréstimo do jogador até o final deste ano, vínculo desejado desde o início pelo Timão, e, por conta disso, o anúncio ficou mais próximo.

Vale lembrar que, para Maycon disputar a Libertadores defendendo as cores do clube, a inscrição do volante precisa acontecer até o próximo domingo, dia 2, a data-limite para tal.

Se confirmado, ele será o segundo reforço do Alvinegro nesta “janela” causada pela guerra entre Ucrânia e Rússia. O primeiro foi Júnior Moraes, que, inclusive, já estreou pelo clube.

As negociações acontecem há quase um mês, quando a guerra começou no leste europeu. O desejo do jogador era de seguir na Europa, mas, caso ficasse no Brasil, o Corinthians seria o clube escolhido.

Maycon foi relevado pelo Corinthians, onde atuou entre 2016 e 2018, somando 90 jogos e três títulos conquistados, dois Paulistões (2017 e 2018) e o Campeonato Brasileiro de 2017. (Gazeta Esportiva/foto: assessoria)

