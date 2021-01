Corinthians é dominado em casa, perde para o RB Bragantino e se afasta do G6

O Red Bull Bragantino foi soberano na Neo Química Arena na noite desta segunda-feira, contra o Corinthians, e venceu por 2 a 0 no fechamento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão teve uma atuação que lembrou o jogo feito contra o Palmeiras, quando foi goleado. Dessa vez, Cássio pelo menos evitou um novo vexame.

Por outro lado, o Maça Bruta chegou ao quinto jogo de invencibilidade com a terceira vitória seguida. O resultado jogou o Alvinegro para o 10º lugar, com 45 pontos, seis atrás do G6. O time do interior de São Paulo vem logo atrás, com um ponto a menos.

Não demorou para os visitantes se imporem em Itaquera. Com 1min50s, Helinho teve muita liberdade e mandou, da entrada da área, para as redes, no cantinho. Tudo começou com um erro de Fábio Santos na saída de bola.

O Corinthians tentava igualar o jogo, mas só na base da vontade. O RBB, melhor posicionado, tocava fácil, controlava e ganhava as segundas bolas.

Nessa tocada, Claudinho fez 2 a 0 depois de uma bela trama de passes. Na etapa final, Vagner Mancini optou por não mexer no sistema. Alterou apenas as características de algumas peças. Conclusão, a situação corintiana não mudou em nada.

O Timão, na verdade, se livrou de levar uma goleada. Na próxima rodada, o Corinthians vai pegar o Bahia, fora de casa, às 19 horas, na quinta-feira. O RBB vai visitar o Internacional, também às 19h15, mas no domingo.

