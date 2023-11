Corinthians vence o Grêmio com um a menos e se afasta do Z4 do Brasileirão

O Corinthians venceu o Grêmio, por 1 a 0, na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Romero foi o autor do único gol que aconteceu no primeiro tempo. Com o resultado, o Timão sobe para a 11ª posição, com 44 pontos, ficando a sete pontos de distância do Z4. O Grêmio ocupa o terceiro lugar, com 59.

O Corinthians anotou seu gol quando tinha um a menos, já que Bruno Méndez foi expulso no início do primeiro tempo. Posteriormente, na etapa final, o Grêmio perdeu Bruno Alves, também por receber o vermelho.

Ambos os times agora retornam a campo apenas após a pausa da data Fifa. O Corinthians enfrenta o Bahia, no dia 25 de novembro (sábado), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Grêmio duela com o Atlético-MG, no domingo, às 16 horas, na Arena MRV.

Com dois minutos de jogo, o Corinthians conseguiu a primeira finalização. Após bom passe de Giuliano, Wesley arriscou e acabou mandando para fora. O início de jogo foi bem movimentado, não por chances de gol, mas por lances envolvendo decisões de arbitragem. Aos seis minutos, após Matheus Bidu ficar caído na área depois de disputa, o time do Corinthians reclamou de um pênalti, mas o árbitro não marcou. No lance seguinte, Bruno Méndez deu uma entrada no tornozelo de Besozzi e foi expulso após revisão do VAR.

O Grêmio tentou boas investidas e chegou a abrir o placar aos 23 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Besozzi lançou para Suárez na área, o uruguaio ajeitou para Galdino, que concluiu de cabeça. A posição irregular foi marcada já no domínio do camisa 9 gremista.

Apesar das dificuldades mostradas de chegar ao ataque, o Corinthians abriu o placar aos 30 minutos. Após a defesa do Grêmio afastar mal a bola, Veríssimo ajeitou de cabeça para a área e Romero completou de carrinho para colocar o Timão em vantagem.

Aos 41, Reinaldo tentou de fora da área e viu Cássio defender. O goleiro corintiano voltou a aparecer nos acréscimos para defender o chute de Galdino. A defesa do Grêmio tomou um susto nos minutos finais. Gabriel Grando saiu errado, Renato Augusto recuperou e tocou para Romero, que finalizou, mas viu o goleiro defender.

Com três minutos do segundo tempo, Suárez cobrou falta direto e viu Cássio salvar o Corinthians, evitando a igualdade. Minutos depois, André aproveitou cruzamento de Reinaldo e mandou com perigo ao lado da trave do Corinthians. Aos 25, o Timão perdeu o goleiro Cássio, com dores no joelho, que deu lugar a Carlos Miguel.

Aos 35, as equipes voltaram a ficar com o mesmo número de jogadores em campo. Bruno Alves cometeu falta em Fagner e recebeu o cartão vermelho. Quase que Romero fez o segundo aos 41, mas Gabriel Grando defendeu. Pouco depois, Suárez cruzou na área, Gustavo Martins subiu, mas cabeceou para fora. Nos acréscimos, o goleiro gremista apareceu mais uma vez para defender mais uma oportunidade do Timão.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Cocal/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/07:52:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...