Corinthians volta a jogar mal e sofre para empatar com Atlético-GO

O Corinthians voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Timão ficou no 0 a 0 com o Atlético-GO, dentro da Neo Química Arena, em duelo válido pela 1ª rodada e que foi adiado devido as finais do Campeonato Paulista.

Pior que resultado foi a atuação alvinegra. Nem mesmo a estreia de Juan Cazares, ao entrar na etapa final, foi capaz de salvar a noite dos corintianos. O time, agora, acumula apenas uma vitória nos últimos seis compromissos pela competição nacional.

Com o resultado, o Corinthians perdeu a chance de superar justamente o rival goiano na tabela de classificação. Agora sem jogo nenhum atrasado, o alvinegro é apenas o 14º colocado, com 13 pontos. O Atlético está uma posição acima, com um ponto a mais.

O bico na bola dado por Cássio perante ao apito que indicou o fim do primeiro tempo disse bem sobre o que foi a atuação dos corintianos até o intervalo.

Sem Xavier e com Luan de volta, os mandantes sofreram com tentativas frustradas de sair jogando por baixo. Léo Natel foi quem apresentou algo, mas nem assim o Corinthians conseguiu assustar o goleiro Jean. Por outro lado, Cássio teve de trabalhar.

Dyego Coelho trocou Roni por Ramiro. Pouco adiantou. Ainda assim, numa escapada de Piton, Jô obrigou Jean a fazer boa defesa, no reflexo. O bom ataque, porém, foi uma exceção.

Atrás, Danilo Avelar salvou um gol ao tirar a bola em cima da linha e Cássio ainda viu seu travessão balançar após cobrança de falta de Nicolas.

Então, foi vez da estreia de Cazares. Além do equatoriano, entraram Boselli e Camacho. Assim, o Corinthians conseguiu encaixar um contra-ataque, mas Otero parou em Jean. Na sequência, Mantuan entrou na vaga do venezuelano.

Os minutos finais mostraram duas equipes cansadas e sem criatividade. Assim, o 0 a 0 ficou no placar até o apito final.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando enfrentará o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 21h. Já o Dragão vai encarar o Fortaleza, domingo, às 18h15, no Ceará.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...