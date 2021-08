Coronel denunciada por venda de vagas na PM vai para reserva remunerada com salário de R$ 35,4 mil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A decisão do chefe da PM paraense foi duramente criticada e ele revogou a nomeação. Mas no dia seguinte nomeou a coronel na condição de adida à Subseção de Controle de Cessão e Agregação de Policiais Militares. Keyla, contudo, preferiu sair da cena ativa da PM, indo para a reserva.

A coronel responde a processo na Justiça Militar acusada de venda de vagas e outros crimes, na polícia ambiental de Santarém, onde ela comandava o quartel até o final de julho passado. Keyla foi denunciada em um extenso dossiê pelos próprios militares a ela subordinados, juntamente com o sargento Gildson dos Santos Soares, preso no dia 26 de julho passado.

(Foto:Reprodução) – Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 30, a transferência da coronel da Polícia Militar, Andrea Keyla Rocha para a reserva remunerada da PM, com remuneração que alcança R$ 35,4 mil.

