Pará tem três casos suspeitos de variante Delta em investigação

(Foto:Reprodução) – O Pará tem três casos suspeitos de variante Delta, da covid-19, sob investigação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A informação foi repassada pela pasta, a pedido da reportagem.

A Sespa informou, ainda, “que envia mensalmente amostras aos laboratórios de referência para sequenciamento genético”.

No último dia 5 de agosto, o Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), confirmou o primeiro caso da variante no Pará. No dia 30 de julho de 2021, a instituição recebeu amostras de dois casos confirmados de covid-19, suspeitos de infecção pela Delta do SARS-CoV-2.

As amostras foram enviadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Pará (Lacen) para o sequenciamento genômico, que confirmou a presença da variante.

Na ocasião, uma paciente de 26 anos, que veio dos Estados Unidos, foi positivada e teve o caso monitorado pela Sespa.

Fonte: O Liberal

