Corpo achado esquartejado em lixeira é da esposa desaparecida de filho de figurão de Hollywood, acusado de matá-la

Pais de Mei Li Haskell continuam sumidos; marido está preso.

O corpo esquartejado que foi encontrado em uma lixeira na Califórnia foi positivamente identificado como o da esposa desaparecida de Samuel Haskell IV, filho de executivo de Hollywood, acusado de matá-la e a seus pais, que permanecem desaparecidos.

Um médico legista listou na segunda-feira (18/12), a morte da mãe Mei Li Haskell, de 37 anos, como 8 de novembro, o dia em que um tronco foi encontrado em uma lixeira em Encino, dois dias depois que ela e seus pais foram vistos pela última vez, informou a CNN.

O local da morte dela foi listado como um estacionamento, mas a causa da morte continua sob investigação.

Seus pais, os cidadãos chineses Gaoshan Li, de 72 anos, e Yanxiang Wang, de 64, continuam desaparecidos.

O marido, de 35 anos, foi preso no mesmo dia em que o tronco foi encontrado – um dia após diaristas alegarem que ele os contratou para remover sacos de lixo pesados que eles acreditavam conter partes de corpos.

Samuel foi flagrado em vídeo jogando um saco com o corpo na lixeira. A polícia que executou um segundo mandado de busca na sua casa e encontrou provas de um crime horrível, alegou a Promotoria. Ele é filho do ex-vice-presidente executivo da Agência William Morris, Samuel Haskell III.

Fonte: EXTRA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2023/14:12:34

