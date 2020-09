PM é morto a tiros em frente à academia no bairro do Guamá, em Belém

(Policial militar baleado em Belém — Foto: Reprodução)

Charles José Santos, de 54 anos, foi atingido por tiros disparados por ocupantes de uma moto preta. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu no PSM do Guamá

Um policial militar foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira (31) no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com o Instituto Médico Legal(IML) a vítima foi identificada como Charles José Santos, de 54 anos. O homem chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu por volta das 18h30. Charles estava chegando em uma academia, que fica na passagem Albi Miranda, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto preta. Um deles deles disparou várias vezes contra militar. Logo em seguida, a dupla fugiu.

Após os disparos, o PM chegou a ser legada para o Pronto Socorro do Guamá, em Belém, mas morreu no local. Uma equipe do IML foi acionada e realizou a remoção do corpo.

A Polícia Militar informou que agentes intensificam as buscas no bairro do Guamá para encontrar os suspeitos do crime. A corporação informou que equipes do Centro Integrado de Apoio Psicossocial (Ciap) e do Corpo Militar de Saúde (CMS) está dando apoio ao familiares do militar.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...